Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за баррель, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.
"В целом после того, как все восстановят свою добычу на допандемийном уровне, при прочих равных (и если не будет потрясений) цена равновесия, как мы думаем, находится в диапазоне $55-60", - отметил он.
Замминистра считает диапазон в $55-60 за баррель сбалансированной ценой нефти на следующий год, но только после завершения восстановления в мире добычи в рамках сделки ОПЕК+, что по текущим условиям соглашения должно произойти в мае 2022 года.
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