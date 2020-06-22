Энергетика
ИзвестияМинэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель
Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Религия
Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом
Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
Уральский меридиан 12:15
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
Здоровье
День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции
9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Политика
Владимир Путин не исключает очередного участия в президентских выборах
Российский лидер Владимир Путин пока не говорит точно, но и не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок.
Новости РуФокс вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 19 июня в 16:34
Гаджеты
Apple представила iOS 14
На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS.
Lenta.ru 13:13
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости 03:43
Политика
Завершились консультации России и США по стратегической стабильности
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российскую делегацию.
Газета.Ru 12:54
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс вчера в 15:35
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52