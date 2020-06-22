Энергетика

ИзвестияИзвестияМинэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Нефтяные короли обвели вокруг пальца чиновников и граждан

Московский Комсомолец13:01

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Известия05:58

Названа справедливая цена на нефть

Росбалт09:23

Россия назвала справедливую цену на нефть

Lenta.ru08:45

Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

Российская газета07:33

Замглавы Минэнерго назвал спекулятивным падение цен на нефть ниже $40-50 за баррель

ТАСС10:02

Минэнерго назвало справедливую цену на нефть

Rambler News Service05:11
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Дни24 06:58
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Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
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Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции

9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

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Владимир Путин не исключает очередного участия в президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин пока не говорит точно, но и не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок.
Новости РуФокс вчера в 08:34
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Политика

Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям

Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 19 июня в 16:34
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Гаджеты

Apple представила iOS 14

На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS.
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Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
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Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх

Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
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Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год

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Политика

Завершились консультации России и США по стратегической стабильности

Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российскую делегацию.
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
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Энергетика

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
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