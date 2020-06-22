Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Религия Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.

Происшествия Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 89

Здоровье День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции 9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 2,1K

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 426

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 502

Гаджеты Apple представила iOS 14 На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS.

Происшествия Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. 4

Общество Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter. 2

Политика Завершились консультации России и США по стратегической стабильности Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российскую делегацию. 5

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 33

Энергетика Украина оказалась спасением для газового рынка Европы Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. 102

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 277