Энергетика

ИзвестияИзвестияМинэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Названа справедливая цена на нефть

Росбалт09:23

Минэнерго назвало справедливую цену на нефть

Rambler News Service05:11

Минэнерго видит большую роль торговых роботов и спекулянтов на фьючерсном рынке нефти

ПРАЙМ07:58

Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

Российская газета07:33

Справедливая цена на нефть $45-55 за баррель. По мнению Минэнерго

ИА Клерк.Ру06:29

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Известия05:58

Россия назвала справедливую цену на нефть

Lenta.ru08:45
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Один из авторов поправок в Конституцию уверен, что их принятие не позволит стране "вернуться в 90-е" Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал РБК, почему обнуление президентских сроков Владимира Путина внесено в список изменений в Конституцию.
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В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
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Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью

Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
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Происшествия

Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
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Экономика

Работающим пенсионерам подготовили выплаты в 12 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило свой отзыв на законопроект, который устанавливал возвращение механизма индексации пенсий работающим пенсионерам в стране.
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Жители края смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Жители края смогут сдать бесплатный тест на антитела к COVID-19, причем вне зависимости от того, был ли у них коронавирус или нет.
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Общество

В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Рузвельту

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Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

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Происшествия

Появились подробности массового убийства в жилом доме в Москве

По словам женщины, в доме в день нападения, 18 июня, находились Елизавета, ее 52-летняя мать Светлана и четырехлетний племянник Матвей — сын Инны.
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию

По словам Фаттаха ас-Сиси, Египет намерен вооружать и тренировать ливийские племена, оказывать им военную поддержку, если те попросят.
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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой

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ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

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Новое поколение Opel Mokka появится до конца 2020 года

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