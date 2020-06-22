Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 78

Политика Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена. 19K

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 410

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 25

Происшествия Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве. 411

Происшествия На антарктической станции «Мирный» произошел пожар Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции "Мирный", жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать. 26

Здоровье Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья». 82

Общество Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников «Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там. 1

Футбол Генич извинился перед «Ростовом» за слова после игры с «Сочи» Известный комментатор Констатин Генич извинился перед ФК «Ростов» за слова после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 497

Общество ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Шоу-бизнес Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст". 217

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 19

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,2K

Политика Адвокат ван Эйк увидел в деле MH17 подброшенные улики Нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова, высказался о выводах Совместной следственной группы ССГ, сообщает информационное издание ТАСС. 5

Происшествия Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. 977

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса. 84