Энергетика

ИзвестияИзвестияМинэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Замглавы Минэнерго назвал спекулятивным падение цен на нефть ниже $40-50 за баррель

ТАСС10:02

Названа справедливая цена на нефть

Росбалт09:23

Минэнерго назвало справедливую цену на нефть

Rambler News Service05:11

Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

Российская газета07:33

Справедливая цена на нефть $45-55 за баррель. По мнению Минэнерго

ИА Клерк.Ру06:29

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Известия05:58

Россия назвала справедливую цену на нефть

Lenta.ru08:45
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Происшествия

В Краснотурьинске школьницы-живодёрки ощипали голубя

Екатеринбург в эфире 11:08
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
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Происшествия

На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции "Мирный", жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать.
Вести.Ru 11:36
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Здоровье

Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса

Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
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Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.
RT на русском 11:38
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Футбол

Генич извинился перед «Ростовом» за слова после игры с «Сочи»

Известный комментатор Констатин Генич извинился перед ФК «Ростов» за слова после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport 11:32
Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
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Музыка

Концерты «Шляпников» и Zivert на Live & Drive зрители увидят из своих авто

Первый концерт Live & Drive состоится 3 июля.
Российская газета 10:50
Общество

ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей

Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 09:50
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Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
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Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
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Общество

На Среднем Урале допустили смягчение «режима повышенной готовности»

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.
REGNUM 10:02
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Политика

Адвокат ван Эйк увидел в деле MH17 подброшенные улики

Нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова, высказался о выводах Совместной следственной группы ССГ, сообщает информационное издание ТАСС.
NewInform 06:22
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
RT на русском 11:17
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Кино

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
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Общество

Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

REGNUM 10:54
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Происшествия

Подростки избили музыкантов у станции метро «Рыбацкое»

Инцидент произошел накануне вечером у станции метро «Рыбацкое». Мужчина и женщина исполняли песни под гитару.
МР7.ру вчера в 05:22
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Шоу-бизнес

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»

Тамара Семина: "Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики" Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
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