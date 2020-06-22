Энергетика

ИзвестияИзвестияМинэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Справедливо? Минэнерго России рассказало, сколько на самом деле должна стоить нефть

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Замглавы Минэнерго назвал спекулятивным падение цен на нефть ниже $40-50 за баррель

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Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

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Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Известия05:58

Названа справедливая цена на нефть

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