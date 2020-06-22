Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

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