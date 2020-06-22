Энергетика
ИзвестияМинэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель
Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель. Об этом 22 июня заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Происшествия
МВД сообщило о прекращении дела о правах на Nginx
МВД прекратило уголовное дело о правах на программное обеспечение Nginx в связи с отсутствием состава преступления.
РБК 15:17
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Происшествия
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
ТАСС 11:02
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Политика
Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина
Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния снова оскорбил президента России Владимира Путина.
Известия 11:19
Авто
В России подорожали автомобили Hyundai
Минимальную прибавку в размере 5 тыс. рублей получил седан Solaris. Чуть сильнее, на 8 тыс. рублей, подорожал кроссовер Creta.
Автоновости дня вчера в 02:01
Экономика
На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com 10:53
Кино
Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер
Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Политика
На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском 09:50
Здоровье
Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину
21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Гаджеты
Apple представила свою новую iOS 14
Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
REGNUM 14:40
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Футбол
Форвард «Динамо» Обольский может продолжить карьеру в Испании
Нападающий «Динамо» Николай Обольский отправится на просмотр в испанский клуб, утверждает «Матч ТВ».
Бомбардир.ру 13:36
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол
«Ростов» раскритиковал РПЛ за скандальный матч с «Сочи»
"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" – "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Вести.Ru 12:15
Хоккей
Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом
В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 20 июня в 06:50
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Путешествия
Чартерные рейсы из Москвы впервые начнут летать в Бурятию
Чартерные рейсы из Москвы с туристами впервые начнут летать в Бурятию с начала июля и почти до конца сентября, сообщили РИА Новости в министерстве туризма республики.
РИА Новости 00:52
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06