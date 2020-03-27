Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэнерго назвало справедливую цену на нефть

Справедливая цена на нефть в мире должна составлять $45-55 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Газета.Ruвчера в 15:06

В Минэнерго назвали справедливую для рынка цену на нефть

Известиявчера в 03:56

Минэнерго оценило влияние коронавируса на снижение цен на нефть

ТАССвчера в 04:37

В Минэнерго оценили влияние ситуации с коронавирусом на цену нефти

РИА Новостивчера в 04:28

Минэнерго: Коронавирус снизил цену нефти на 25 долларов

Российская газетавчера в 04:12

Россия назвала цену победы над американской нефтью

Lenta.ruвчера в 04:59

В Минэнерго назвали «каплей в море» предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Интерфаксвчера в 04:46
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Комментарии

Здоровье

ВОЗ дала рекомендации для остающихся дома

Людям, вынужденным оставаться дома, следует периодически ходить по периметру комнаты, стоя отвечать на телефонные звонки.
Live24 вчера в 06:54
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor вчера в 03:07
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
REGNUM 00:10
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Хоккей

Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс 26 марта в 12:11
Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан оценил чемпионат России по футбол, а также сравнил его уровень с французской Лигой 1, где футболист выступал за «Ренн».
Metaratings 02:38
Общество

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Общество

Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Известия 00:16
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 08:53
Политика

Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
ФАН вчера в 20:25
Происшествия

В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина

В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
Коммерсантъ 02:43
Игры

Google Play бесплатно раздает Monument Valley 2

В магазине приложений Google стала доступна для бесплатной установки вторая часть игры Monument Valley, вышедшая три года назад.
Faktom вчера в 13:08
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Автоспорт

Экклстоун не верит, что чемпионат состоится

Уже отменены или перенесены восемь этапов чемпионата, но подобная угроза нависла и над другими гонками, в том числе и над Гран При Великобритании, запланированном на 19 июля.
F1news.ru вчера в 16:08
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.
Комсомольская правда вчера в 18:59
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Здоровье

Более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус, считает эксперт

Более 20 тысяч россиян, которые будут возвращаться на родину из-за границы в ближайшие дни, могут привезти коронавирус, поэтому необходимо принимать меры профилактики и изолировать их, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 02:34
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