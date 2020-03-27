Справедливая цена на нефть в мире должна составлять $45-55 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.

Происшествия В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Общество В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Игры Google Play бесплатно раздает Monument Valley 2 В магазине приложений Google стала доступна для бесплатной установки вторая часть игры Monument Valley, вышедшая три года назад.

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Автоспорт Экклстоун не верит, что чемпионат состоится Уже отменены или перенесены восемь этапов чемпионата, но подобная угроза нависла и над другими гонками, в том числе и над Гран При Великобритании, запланированном на 19 июля.

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