Энергетика
Rambler News ServiceМинэнерго назвало справедливую цену на нефть
Справедливая цена на нефть в мире должна составлять $45-55 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
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Комментарии
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации для остающихся дома
Людям, вынужденным оставаться дома, следует периодически ходить по периметру комнаты, стоя отвечать на телефонные звонки.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан
Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Хоккей
Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России
Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан оценил чемпионат России по футбол, а также сравнил его уровень с французской Лигой 1, где футболист выступал за «Ренн».
Общество
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Общество
Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ
«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина
В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
Игры
Google Play бесплатно раздает Monument Valley 2
В магазине приложений Google стала доступна для бесплатной установки вторая часть игры Monument Valley, вышедшая три года назад.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Автоспорт
Экклстоун не верит, что чемпионат состоится
Уже отменены или перенесены восемь этапов чемпионата, но подобная угроза нависла и над другими гонками, в том числе и над Гран При Великобритании, запланированном на 19 июля.
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч
Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Здоровье
Более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус, считает эксперт
Более 20 тысяч россиян, которые будут возвращаться на родину из-за границы в ближайшие дни, могут привезти коронавирус, поэтому необходимо принимать меры профилактики и изолировать их, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.