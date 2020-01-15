Энергетика
ИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.ТАССвчера в 06:45
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Происшествия
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Экономика
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Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Общество
Школьники России получат бесплатное питание
Ранее сообщалось, что Госдума нашей страны готовит законопроект, который вернет в школу бесплатное питание.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
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Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом
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Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
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Общество
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Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
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Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным
Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
Экономика
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В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Общество
Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире
Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Авто
Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4
Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
Теннис
Шарапова и Медведев узнали соперников на Australian Open
Матчи основной сетки начнутся 20 января. Читайте также: Australian Open превращается в кошмар наяву.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Происшествия
Россияне нашли на дереве труп мужчины
Жители Выборгского района Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины, висевшее на дереве.
Политика
Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера
Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Политика
Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции
Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Космос
У черной дыры в центре Млечного Пути нашли объекты неизвестной природы
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы в окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне
Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.