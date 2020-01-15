Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 06:45

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Батька без российской нефти: заявок на поставки в Белоруссию не поступило

Фонтанка.Рувчера в 08:31

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

РБКвчера в 07:21

Новак: Россия не получала заявки от Белоруссии на поставку нефти

РЕН ТВвчера в 07:00

Новак ответил на вопрос о транзите нефти через Белоруссию

Радио Sputnikвчера в 07:10

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

ТАССвчера в 06:45

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Известиявчера в 06:45

Минэнерго не получило новых заявок на поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Serviceвчера в 06:17
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Политика

Мишустин рассказал о планах на посту премьера

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал своим приоритетом на посту реформу управления и внедрение современных технологий.
Известия 03:26
Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Известия вчера в 21:32
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
ТАСС вчера в 16:20
Экономика

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
Общество

Школьники России получат бесплатное питание

Ранее сообщалось, что Госдума нашей страны готовит законопроект, который вернет в школу бесплатное питание.
U74.Ru вчера в 06:32
Экономика

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
RT на русском 04:07
Футбол

Хави объяснил решение отказать «Барселоне»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал собственное решение отказаться от назначения на пост наставника «Барселоны», за которую он выступал большую часть своей карьеры игрока.
Чемпионат 04:49
Политика

Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом

На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Взгляд.ру 04:53
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Газета.Ru 01:48
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
RZN.info 00:13
Кино

Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Ревизор.ру 14 января в 23:25
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 10:33
Спорт

Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
МК-Спорт 04:25
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
Происшествия

В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте

РИА Новости 00:55
Общество

Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире

Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Газета.Ru вчера в 13:15
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru 03:42
Авто

Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4

Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
CarsWeek.ru 02:14
Теннис

Шарапова и Медведев узнали соперников на Australian Open

Матчи основной сетки начнутся 20 января. Читайте также: Australian Open превращается в кошмар наяву.
Спорт день за днем 03:55
Экономика

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Ведомости 03:11
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия

Россияне нашли на дереве труп мужчины

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины, висевшее на дереве.
Lenta.ru 04:19
Политика

Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера

Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Комсомольская правда 04:06
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции

Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Life.ru вчера в 05:26
Космос

У черной дыры в центре Млечного Пути нашли объекты неизвестной природы

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы в окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики.
ТАСС вчера в 13:42
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне

Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Российская газета 04:54
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