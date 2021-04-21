Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения
Газета "Известия" со ссылкой на письмо Союза потребителей Российской Федерации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщала, что союз выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.В источнике
С чего всё началось
Тарифное замыкание: в РФ предложили ввести лимит на потребление электричества
В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ.
Известия17:01