Политика
ИзвестияМинэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» по заключению нового газового контракта. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах конференции Ростехнадзора.
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Общество
«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи
Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома
Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Политика
Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус
В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Общество
«Матч ТВ» и Twitch больше не грозит блокировка за незаконный контент
Телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили со своих сайтов незаконный контент и им больше не грозит блокировка, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Авто
Новый Cadillac Escalade получит огромный изогнутый дисплей
В пресс-службе бренда рассказали, что плотность пикселей нового дисплея в два раза превышает телевизоры с разрешением 4K.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Интернет
Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах
Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
Интернет
Опубликованы худшие пароли 2019 года
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Технологии
Sony анонсировала аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Sony представила аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками — «лепестками».
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Футбол
«Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции
Скаут Локомотива Риккардо Червелатти 18 и 19 декабря посетит два матча чемпионата Греции, просматривая потенциальных новичков московского клуба.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Футбол
Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.