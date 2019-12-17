Политика

ИзвестияИзвестияМинэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» по заключению нового газового контракта. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах конференции Ростехнадзора.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

В Минэнерго оценили переговоры с Украиной о новом газовом контракте

РБК07:25

Замглавы Минэнерго: диалог «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжается в интенсивном порядке

ТАСС04:59

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Lenta.ru05:55

В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Российская газета05:28

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости05:22

В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском06:02

В Минэнерго РФ оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Rambler News Service04:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество

«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи

Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
РБК 09:51
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Происшествия

Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома

Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
REGNUM 07:39
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Музыка

Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Газета.Ru 07:38
Общество

Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Дождь 03:28
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Политика

Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус

В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 07:18
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
РБК 10:18
Общество

«Матч ТВ» и Twitch больше не грозит блокировка за незаконный контент

Телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили со своих сайтов незаконный контент и им больше не грозит блокировка, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Реальное время 08:22
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Astera 15 декабря в 12:12
Авто

Новый Cadillac Escalade получит огромный изогнутый дисплей

В пресс-службе бренда рассказали, что плотность пикселей нового дисплея в два раза превышает телевизоры с разрешением 4K.
AutoNews 03:11
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Интернет

Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
3DNews 08:38
Интернет

Опубликованы худшие пароли 2019 года

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Хакер Online 02:35
Общество

Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Взгляд.ру 09:51
Технологии

Sony анонсировала аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками

Sony представила аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками — «лепестками».
Игромания.ру 09:23
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Футбол

«Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции

Скаут Локомотива Риккардо Червелатти 18 и 19 декабря посетит два матча чемпионата Греции, просматривая потенциальных новичков московского клуба.
Советский спорт 09:51
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Футбол

Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:23
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
iReactor 15 декабря в 23:35
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное