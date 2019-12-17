Политика

Lenta.ruLenta.ruМинэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский, его слова приводит РИА Новости.
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В Минэнерго оценили переговоры с Украиной о новом газовом контракте

РБК07:25

В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском06:02

В Минэнерго РФ оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Rambler News Service04:31

В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Российская газета05:28

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости05:22

Замглавы Минэнерго: диалог «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжается в интенсивном порядке

ТАСС04:59

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Lenta.ru05:55
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Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность

Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
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Три человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом Херсон — Москва

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Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

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Политика

Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.
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Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
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Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
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Советский писатель-прозаик, драматург и журналист, военный корреспондент. Основная тема Яновского - события Второй мировой войны и история Орловского края. Ряд произведений писателя написано для детей и юношества. А. Н. Яновский - автор сборников повестей и рассказов: «На подступах к городу», «Двойники в пустыне», «Горнисты идут впереди», «Серебряный портсигар», «Наследники», «Приключения Сеньки-Чапая», «Юность без упрёка», «Марсово поле», «Среди полей русских», «Костры Бежина луга», «Земля и люди», «„Марсельеза“ на орловских улицах», «Последняя ставка». Член Союза писателей СССР с 1964 года.
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