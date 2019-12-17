Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Ход переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» по газу прокомментировал замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Об этом сообщает «РИА Новости». По его словам, переговоры идут хорошо.
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В Минэнерго оценили переговоры с Украиной о новом газовом контракте

РБК07:25

В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском06:02

В Минэнерго РФ оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Rambler News Service04:31

В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Российская газета05:28

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости05:22

Замглавы Минэнерго: диалог «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжается в интенсивном порядке

ТАСС04:59

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Lenta.ru05:55
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Политика

СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе.
РБК 11:15
Финансы

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 декабря, повышен на 21,5 копейки до 62,7686 рубля.
Росбалт вчера в 05:49
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru 08:41
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Шоу-бизнес

Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо

Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему певица София Ротару в 72 года так молодо выглядит.
RuNews24.ru вчера в 18:05
Общество

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
РИА Новости 11:57
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Интернет

Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
3DNews 08:38
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 04:35
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online 15 декабря в 06:39
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Политика

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 11:34
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Игры

В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI

На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
3DNews вчера в 08:40
Хоккей

Российские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря

Хоккеистки Женской хоккейной лиги снялись обнаженными для новогоднего календаря.
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Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости вчера в 02:27
Происшествия

Националисты подрались с полицией под Радой, ранены 17 силовиков

Life.ru 09:37
Финансы

Назван идеальный курс рубля для экономики России

Увеличение глобального спроса, прежде всего, на доллар оказывает давление на рубль.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

В России могут полностью отменить пенсии — эксперт

По словам эксперта, в России за последние 11 лет наблюдается рекордная убыль населения.
Инвест-Форсайт 09:49
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 02:33
Политика

Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Интерфакс 11:45
Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
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