Ход переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» по газу прокомментировал замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Об этом сообщает «РИА Новости». По его словам, переговоры идут хорошо.

В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

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