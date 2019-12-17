Политика
Lenta.ruМинэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский, его слова приводит РИА Новости.
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Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Политика
Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус
В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Шоу-бизнес
Волочкова едва не погибла во время шоу
Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на одном из недавних своих выступлений.
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Кино
Две российские картины включили в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Гаджеты
Samsung Galaxy A21 впервые позирует со всех сторон
Совсем скоро должен состояться анонс недорогого смартфона Samsung Galaxy A21, первые качественные рендеры которого были опубликованы производителем защитных чехлов для него.
Здоровье
Вирус гриппа до Липецка не добрался
Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 69%.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Хоккей
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Космос
Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута
Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Шоу-бизнес
Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой
Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Украина отменит особый статус Севастополя
Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.