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News-24.ruГлава Минэнерго России прокомментировал идею Украины отдать долг газом
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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфакс29 ноября в 12:03
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