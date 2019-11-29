Энергетика

News-24.ruNews-24.ruГлава Минэнерго России прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак ответил на заявление Украины. Он подчеркнул, что поставки российского газа – вопрос, который входит в целый комплекс договоров, а достижение консенсуса по проблеме задолженности – один из самых важных моментов.
Читать в источнике
Комментировать402

Подробнее о событии

Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Serviceвчера в 07:35

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° 07:10
Армия и оружие

Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57

Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
ИнфоСМИ вчера в 13:37
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

РИА Новости 21:17
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 12:15
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Общество

В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия 16:59
Общество

В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря

В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Газета.Ru вчера в 16:26
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы

Коммерсантъ 14:57
Шоу-бизнес

Анна Семенович сделала операцию на груди

Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Комсомольская правда вчера в 14:15
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации.
Известия 20:14
Происшествия

Родные погибших в ДТП в Забайкалье получат средства на похороны

АБН 19:37
Общество

Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО

Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
EastRussia 19:20
Происшествия

Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Автоспорт

Хэмилтон выиграл финальный этап «Формулы-1» в Абу-Даби

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу в финальном, 21-м Гран-при чемпионата «Формула-1» на трассе в Абу-Даби.
Известия 11:12
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК 17:11
Наука

Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
MedikForum.ru 12:23
Гаджеты

В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
OAnews 00:01
Происшествия

Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

Газета.Ru вчера в 23:08
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Армия и оружие

В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Expert.ru 05:51
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Экономика

В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
REGNUM 29 ноября в 10:39
Футбол

Стали известны все соперники сборной РФ на групповом этапе Евро-2020

Определились все соперники сборной России по группе B чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.
Аргументы и Факты вчера в 13:31
Культура

Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала

О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Культуромания 29 ноября в 09:21
Космос

Космические технологии СССР оказались неподвластны эффективным менеджерам из «Роскосмоса» в принципе

Даже светоч демократии и страна новейших технологических возможностей США, утратили технологии производства сверхтяжелой ракеты Saturn-V, которая летала на Луну без всяких аварий и за все время «лунной эпопеи» не погиб ни один астронавт.
Апрал вчера в 03:32
Общество

На сахалинской ГРЭС-2 после пуска отключился второй энергоблок

Сахалин.Инфо 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное