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РБКРБКМинэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
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Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.
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Сегодня во время очередного онлайн-брифинга министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о самочувствии первого заболевшего коронавирусом оренбуржца.
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