Коронавирус
РБКМинэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
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с чего всё началось
Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.РБК10:11
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Общество
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Политика
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После резонанса Мандзий попыталась откреститься от мероприятия, однако во Львове разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в организации конкурсов в честь дивизии СС.
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
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Транспорт
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Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Транспорт
Из-за коронавируса ГИБДД существенно меняет режим работы
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Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
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ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации
С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
Футбол
Менеджер из Бундеслиги: «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство
Кризис, возникший из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), может оказать серьёзное влияние на финансовое состояние каталонской «Барселоны».
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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии
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Общество
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Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Армия и оружие
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Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом
Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Общество
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Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
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Состояние бузулучанина с коронавирусом ухудшилось
Сегодня во время очередного онлайн-брифинга министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о самочувствии первого заболевшего коронавирусом оренбуржца.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.