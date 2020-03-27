Энергетика
РБКМинэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.
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