Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть

Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
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Россия назвала цену победы над американской нефтью

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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

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В Минэнерго оценили влияние ситуации с коронавирусом на цену нефти

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В Минэнерго назвали «каплей в море» предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

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«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии

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Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные

Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек

За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134.
RT на русском 13:00
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Политика

В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом

Газета La Stampa указала на то, что 80% поставленной помощи якобы оказались бесполезны в итальянских условиях, а Россия стремилась «удовлетворить политические амбиции».
REGNUM 02:10
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $25

Москва, 27 марта 2020, 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
REGNUM 10:33
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Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Lenta.ru 08:40
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю

Руководитель Роструда Михаил Иванков разъяснил оплату труда россиян в следующую неделю, которая объявлена нерабочей: работники, которые получают оклад, получат его в том же размере, как и в рабочие дни, а сотрудникам со сдельной системой оплаты труда будет выплачиваться компенсация.
РИА Новости 06:56
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Описано будущее Медведевой после смены гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев описал будущее российской фигуристки Евгении Медведевой в случае смены ею гражданства на канадское.
Lenta.ru 13:27
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Культура

Netflix продлил Castlevania на четвёртый сезон

Netflix объявил о продлении экранизации серии игр Castlevania на четвёртый сезон — количество эпизодов и дата выхода пока остаются неизвестными.
Игромания.ру 14:21
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 10:14
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Армия и оружие

Ростех продемонстрировал видео испытаний новой гаубицы Мста-С

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео демонстрации боевых возможностей модернизированной самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм.
ИА Новороссия 25 марта в 14:12
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com 01:49
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском вчера в 11:48
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 13:32
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Политика

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Lenta.ru 10:21
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Объяснено отсутствие монтировки в новой Half-Life

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Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 11:56
Происшествия

Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 10:35
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Космос

Венесуэла потеряла свой единственный спутник связи

На создание геостационарного спутника связи обычно уходит 2-3 года, напоминает Space News.
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Наука

Стресс может повлиять на сперматозоиды и развитие мозга ребенка

Стресс может повлиять на сперматозоиды и развитие мозга маленького ребенка.
Evo-rus.com вчера в 08:30
Футбол

Луис Энрике не исключил возвращения в «Барселону»

Наставник сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос по поводу того, в какой клуб хотел бы вернуться.
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
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