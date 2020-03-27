Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал сообщение о падении цены нефти марки Brent ниже уровня $25 долларов и объяснил, что будет с экономикой страны при таких показателях "черного золота".
Читать в источнике
Комментировать147
с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБКвчера в 10:11

Подробнее о событии

Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Lenta.ruвчера в 12:46

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русскомвчера в 11:57

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 11:25

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

Известиявчера в 11:40

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

РБКвчера в 10:11

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Экономика

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 12:18
Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
REGNUM 07:42
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru вчера в 18:27
Общество

«Леруа Мерлен» закроют на карантин по коронавирусу в Красноярске

Напомним, «Регион online» писал, что руководство «Леруа Мерлен» не давало распоряжения о закрытии своих магазинов во время всеобщего карантина.
Регион online 02:20
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Армия и оружие

На видео сняли переброску Турцией своих средств ПВО в Идлиб

На кадрах можно увидеть момент переброски турецкими военными систем противовоздушной обороны MIM-23 Hawk в сирийскую провинцию Идлиб.
ГЛАС.RU 05:05
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Религия

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
РБК 08:29
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Лев Лещенко пошел на поправку, его перевели из реанимации

Российская газета 07:37
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Авто

Geely Coolray для России оборудуют специальным «антивирусным» фильтром

Новый кроссовер Geely Coolray для России получит особый салонный фильтр стандарта CN95, чья защита сравнима с маской-респиратором.
CarsWeek.ru 26 марта в 06:26
Армия и оружие

ВС США собираются построить военные объекты на Украине

ФАН вчера в 02:09
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Курян приглашают присоединиться к акции «Час Земли»

Завтра, 28 марта Всемирный фонд дикой природы призывает всех выключить свет на час. 28 марта пройдет международная акция «Час Земли».
Московский Комсомолец вчера в 14:09
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Яковлев отметил, что за океаном посмеиваются над российскими хоккеистами из-за нерациональных трат.
РИА Новости 03:55
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
Музыка

«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам

В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Ридус 06:13
Происшествия

Жительница Петербурга сбежала из карантина

В Петербурге разыскивают женщину, которая нарушила режим самолизоляции.
Piter.tv 06:23
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное