Коронавирус
Московский КомсомолецМинэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25
Замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал сообщение о падении цены нефти марки Brent ниже уровня $25 долларов и объяснил, что будет с экономикой страны при таких показателях "черного золота".
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с чего всё началось
В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.РБКвчера в 10:11
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Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25
Московский Комсомолецвчера в 10:39
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