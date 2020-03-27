В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.

с чего всё началось

Замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал сообщение о падении цены нефти марки Brent ниже уровня $25 долларов и объяснил, что будет с экономикой страны при таких показателях "черного золота".

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

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