Энергетика
КоммерсантъМинэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года
Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак. В мае добыча снизится на 19% по сравнению с февралем, добавил он. Компании сократят производство в рамках соглашения ОПЕК+.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Комментарии
Религия
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
ТАСС 08:31
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Коммерсанта и экс-чиновника МВД обвинили в крупном мошенничестве
Бывший генеральный директор АО "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров в среду узнали, что уголовное дело, по которому они проходят соучастниками преступления, завершено.
Российская газета 05:41
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:46
Общество
Предсказана жизнь России после коронавируса
Футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев предсказал, какой будет жизнь в России после пандемии коронавируса, если она растянется на годы.
Lenta.ru 11:03
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций
Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
Известия 10:25
Наука
Синтетический меланин сделает краску для волос более безопасной
Популярная механика 09:20
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Политика
Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье
Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:38
Происшествия
Глава Нижегородского управления ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru 12:17
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами
Нападающий Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили контракты с казанским «Ак Барсом».
РБК 11:36
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Здоровье
У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус
В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19.
Kursk.com 10:48
Общество
Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:26
Общество
Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу
Бывший солист российский рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу.
Lenta.ru 11:41
Общество
В интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы
Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».
Муксун.fm 02:33
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
Происшествия
Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
Футбол
Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня
Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
Советский спорт 02:30
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46