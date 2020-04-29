Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года

Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак. В мае добыча снизится на 19% по сравнению с февралем, добавил он. Компании сократят производство в рамках соглашения ОПЕК+.
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Добыча нефти в РФ в 2020 году снизится примерно на 10% - Новак

Финмаркет08:49

Добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

ТАСС08:21

Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10%

ПРАЙМ07:54

Новак: добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

News.ru08:33

Новый план по добыче нефти в РФ с учетом сделки ОПЕК+ уменьшился на 60-80 млн тонн за год

Интерфакс05:08

Минэнерго пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи для российских компаний

Вести.Ru03:42

Россия снизит добычу нефти на 19 процентов от уровня февраля

Эхо Москвы03:04
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