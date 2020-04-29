Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак. В мае добыча снизится на 19% по сравнению с февралем, добавил он. Компании сократят производство в рамках соглашения ОПЕК+.

Минэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года

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