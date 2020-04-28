Энергетика
ТАССМинэнерго ожидает среднюю цену нефти в 2020 году на уровне более $30
По итогам 2019 года цена на нефть в среднем по году составляла $63 за баррель. Гладков добавил, что кризис не сильно повлияет на параметры Энергостратегии РФ до 2035 года, поскольку в стратегию закладывались не очень высокие цены на нефть.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.ТАССвчера в 07:39
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Минэнерго России ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году выше $30 за баррель
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