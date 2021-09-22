КоммерсантъМинэнерго ожидает стабилизации биржевых цен на бензин после выхода НПЗ из ремонтаЦена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила исторический рекорд в России, превысив 60,18 тысячи рублей за тонну.ПРАЙМС 30 августа по 6 сентября впервые за 2021 год розничные цены на бензин АИ-95 падали на 16 копеек к уровню предыдущей недели — до 49,82 рубля за литр, по данным Росстата.ForbesЦена дизельного топлива также немного увеличилась - на 0,1%, до 50,07 тыс. рублей за тонну.ТАССКак заявлял в начале сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, темпы роста цен на бензин сейчас находятся на уровне, «близком к инфляции, в пределах десятых процента».РБКЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаРосбалтНТВОбщественная служба новостейLife.ruInc-news.ruЦентральная Служба НовостейНовый ДеньИА ЯСИАГазета.RuГЛАС.RURT на русскомDeita.ruИнфоросПрофильРБКПодробнее о событииБиржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический рекордРБКвчера в 15:48Топливо дорожает на фоне ремонтов НПЗКоммерсантъвчера в 15:52Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимумТАССвчера в 07:02Цена бензина на Петербургской бирже обновила рекордИА Красная Веснавчера в 09:51Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже превысила 60,18 тысячи рублей за тоннуРИА Новостивчера в 07:55Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекордАргументы и Фактывчера в 08:22Минэнерго исключило риски дефицита бензина на биржевых торгах, на цену топлива влияет ремонт НПЗПРАЙМвчера в 13:28Показать ещёОценить254Поделиться