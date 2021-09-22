Будьте в Плюсе

Минэнерго ожидает стабилизации биржевых цен на бензин после выхода НПЗ из ремонта

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила исторический рекорд в России, превысив 60,18 тысячи рублей за тонну.
ПРАЙМ
С 30 августа по 6 сентября впервые за 2021 год розничные цены на бензин АИ-95 падали на 16 копеек к уровню предыдущей недели — до 49,82 рубля за литр, по данным Росстата.
Forbes
Цена дизельного топлива также немного увеличилась - на 0,1%, до 50,07 тыс. рублей за тонну.
ТАСС
Как заявлял в начале сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, темпы роста цен на бензин сейчас находятся на уровне, «близком к инфляции, в пределах десятых процента».
РБК

Подробнее о событии

Биржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический рекорд
РБКвчера в 15:48
Топливо дорожает на фоне ремонтов НПЗ
Коммерсантъвчера в 15:52
Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
ТАССвчера в 07:02
Цена бензина на Петербургской бирже обновила рекорд
ИА Красная Веснавчера в 09:51
Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже превысила 60,18 тысячи рублей за тонну
РИА Новостивчера в 07:55
Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Аргументы и Фактывчера в 08:22
Минэнерго исключило риски дефицита бензина на биржевых торгах, на цену топлива влияет ремонт НПЗ
ПРАЙМвчера в 13:28

Интересное

Зеленский приписал «мюнхенской речи» цитату Путина из выступления в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН процитировал своего российского коллегу Владимира Путина, но ошибочно указал, что эта цитата относится к «мюнхенской речи» 2007 года.
РБК21:44
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?