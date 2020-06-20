Энергетика
ТАССМинэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35
Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.
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Стоимость российской нефти марки Urals в среднем в 2020 году составит около 35 долларов за баррель, сказал в интервью германскому изданию Handelsblatt глава Минэнерго Александр Новак.Российская газета06:10
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Появилось видео с места смертельной аварии на перекрестке Черняховского и Пролетарской.
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При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
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Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске
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В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
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Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о причинах крупного поражения московского ЦСКА от санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Германии установили памятник Ленину
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