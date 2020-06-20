Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.
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Новак заявил, что нефть Urals в 2020 году будет в среднем стоить $35 за баррель

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Минэнерго ожидает цену нефти Urals в 35 долларов в 2020 году

РЕН ТВ05:55

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

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Новак назвал срок возврата нефтяных цен к докризисному уровню

Московский Комсомолец05:43

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35

ТАСС05:37
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В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
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