Энергетика
Газета.RuМинэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
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Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
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МИД Латвии обвинил СССР в аннексии и оккупации
«С сожалением следует констатировать, что органы власти современной России по-прежнему не готовы объективно оценивать ответственность советского режима за развязывание Второй мировой войны и бесчисленные преступления против народов Европы, России и соседних с ней стран», — считают в министерстве страны.
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«Арсенал» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:29
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«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
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В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
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ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
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Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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