Энергетика

ТАССТАССМинэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35

Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.
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Стоимость российской нефти марки Urals в среднем в 2020 году составит около 35 долларов за баррель, сказал в интервью
 германскому изданию Handelsblatt глава Минэнерго Александр Новак.
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