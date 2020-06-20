Энергетика
ИзвестияНовак назвал сроки восстановления докризисного спроса на нефть
Докризисный уровень спроса на нефть восстановится не раньше 2021 года. Возможно, на восстановление уйдет 2-3 года, заявил министр энергетики России Александр Новак интервью газете Handelsblatt.
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Футбол
Лэмпард: «Я разговаривал с Вернером. Рад, что он с нами»
Лэмпард отметил, что очень рад предстоящему переходу Вернера.Я разговаривал с Тимо, и он был взволнован – это здорово.
Soccer.ru вчера в 14:24
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов
Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский.
News.ru 04:47
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Футбол
19-летний защитник «Аякса» намерен перейти в «Баварию»
Защитник «Аякса» Серджино Дест намерен перебраться в «Баварию», сообщает Sky Germany.
Спорт-Экспресс 04:59
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Происшествия
В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы
Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 03:55
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями
Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:38
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы
«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс вчера в 06:21
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 09:34
Общество
Собянин анонсировал бесплатную парковку 24 июня и 1 июля
29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 05:14
Армия и оружие
Северная Корея пригрозила уничтожить США
Северная Корея пригрозила уничтожить США в случае возобновления войны на полуострове.
Lenta.ru 05:39
Армия и оружие
Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Культура
Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков показал фото «до» и «после» похудения. Многие поклонники не поверили, что певец заметно поправился несколько месяцев назад.
Lisa.ru 05:30