Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти марки Urals в $35

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