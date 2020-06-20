Энергетика
ТАССМинэнерго ожидает в 2020 году цену нефти марки Urals в $35
Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.
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Технологии
В сети появилась первая фотографии PlayStation 5
Новость о скором выходе в продажу игровой консоли PlayStation 5 снова будоражит мировую общественность.
RuNews24.ru 02:21
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Происшествия
Знакомый семьи погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о повороте в деле
Знакомый семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что в резонансном деле может смениться потерпевший.
Газета.Ru вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Общество
Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Общество
Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлили до конца июня
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости 03:05
Политика
Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями
Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
В Италии коронавирус обнаружен в образцах сточных вод 2019 года
В образцах из сточных вод, взятых в Италии, были найдены следы коронавируса COVID-19.
Русская Планета вчера в 08:09
Происшествия
Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в Ново-Александровске
Сахалин.Инфо вчера в 02:55
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
Статья Путина о Второй мировой войне напечатана более 105 тысяч раз
iReactor вчера в 04:22
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двух коллег
В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двух коллег, работавших в городском отделе МВД, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Коми.
Газета.Ru 04:08
Армия и оружие
Индия захотела срочно купить 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ
Согласно индийскому информационному агентству, речь идет о приобретении 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ, которые позволят восполнить потери боевой авиации.
Lenta.ru 04:49
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 вчера в 04:16
Происшествия
На фанатов «Спартака» завели дело из-за акции в поддержку клуба
Полиция завела уголовное дело на болельщиков футбольного клуба «Спартак» из-за акции в поддержку команды, которую фанаты устроили в пятницу, 19 июня.
РБК 05:45
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».
Metaratings 05:31
Общество
Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года.
Lenta.ru 06:10
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Происшествия
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
В пятницу, 19 июня, правоохранители нашли тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату.
РИА Новости 06:18
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал о разводе с Аленой Гавриловой
Певец и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним – Emin) в интервью Алене Жигаловой на YouTube впервые рассказал о том, что расстался с супругой Аленой Гавриловой до введения режима самоизоляции, и добавил, что некоторые эту ситуацию «мерят постами в Instagram».
Московский Комсомолец 18 июня в 06:49
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17