Энергетика

News.ruNews.ruМинэнерго ожидает восстановления спроса на нефть

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал снижение цен на нефть. По его словам, в ведомстве ждут постепенного восстановления спроса на углеводороды. Он уверен, что это произойдёт во второй половине 2020 года.
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Александр Новак спрогнозировал рост спроса на нефть во II полугодии

Говорит Москва08:18

«Полные хранилища грозят коллапсом»: Новак заявил о скором росте спроса на нефть

Комсомольская правда07:47

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Известия07:32

Новак ожидает восстановление спроса на нефть во второй половине года

Коммерсантъ07:42

Минэнерго ожидает восстановления спроса на нефть

News.ru07:30

Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных хранилищах

Lenta.ru07:26

В Минэнерго ожидают постепенное восстановление спроса на нефть во втором полугодии

ТАСС07:22
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В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Газета.Ru 02:43
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65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

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Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
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Medical Note вчера в 08:38
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Армия и оружие

Турция обвинила Россию в нападениях на турецких военных в Идлибе

Как следует из данных турецких средств массовой информации, наступательными действиями сирийских военных руководили непосредственно российские военнослужащие, в результате чего сирийской армии и удалось добиться значительного успеха в освобождении отдельных регионов Идлиба и Алеппо, и, вполне вероятно, именно по этой причине, как утверждают источники, потери Турции и стали столь большими.
Avia.pro 02:42
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Петербурге

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:26
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Общество

Детсады Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения

Ранее дошкольные учреждения планировали открыть 26 апреля. Детские сады Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения.
Donday.ru 07:16
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Общество

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
РБК 09:01
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Здоровье

Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае

Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
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Авто

МКПП осталась лишь на 12% автомобилей

Тарантас Ньюс 07:45
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Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

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REGNUM 05:35
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Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

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Общество

За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое

За последние шесть лет число детей-сирот в России сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.
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На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

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На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

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РИА Новости 04:27
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Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать

После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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