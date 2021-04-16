Алла Пугачёва одобрила участие певицы Манижи от России в конкурсе «Евровидение-2021»

Примечательно, что Алла Пугачева сразу узнала песню и певицу, отметив, что ей нравится, как певица, так и ее композиция, с которой она намерена выступить на Евровидении.