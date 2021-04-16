Минэнерго поддержало идею ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов
В свою очередь заместитель главы Федеральной антимонопольной службы заявил, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой.В источнике
С чего всё началось
Новак считает возможным временное введение ограничений на экспорт нефтепродуктов
Введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов обсуждается в кабмине для стабилизации на внутреннем рынке РФ, Минэнерго готово поддержать это предложение. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
ТАССвчера в 09:45