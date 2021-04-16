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РБК

Минэнерго поддержало идею ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов

В свою очередь заместитель главы Федеральной антимонопольной службы заявил, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой.В источнике
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С чего всё началось

Новак считает возможным временное введение ограничений на экспорт нефтепродуктов

Введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов обсуждается в кабмине для стабилизации на внутреннем рынке РФ, Минэнерго готово поддержать это предложение. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
ТАССвчера в 09:45

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Бензину ограничивают вывоз

Коммерсантъвчера в 12:07

Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка - Новак

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Минэнерго РФ готово поддержать ограничения на экспорт топлива

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Кабмин обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов

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Минэнерго поддержало введение временных ограничений на экспорт бензина

РИА Новостивчера в 11:13

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