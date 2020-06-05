МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют в субботу, 6 июня, провести две встречи: сначала всех стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

с чего всё началось

В Минэнерго РФ подтвердили, что министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день - 6 июня, подтвердили в Минэнерго РФ.

Технологии Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.

Происшествия Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому. 10

Общество Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади. 1

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,9K

Происшествия В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.

Общество Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты. 16

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 176

Происшествия Один звонок, и сразу СОБР пришлют: еще одна версия о штурме квартиры на ЖБИ Публицист Федор Крашенинников поделился своим мнением и очередной версией смерти парня 31 мая на Рассветной улице в районе ЖБИ.

Здоровье В Прикамье выявлен ещё 51 случай заражения SARS-CoV-2 Пермь, 4 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.

Общество Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,2K

Общество В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека. 26

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K