Энергетика
Российская газетаМинэнерго подтвердило встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня
В Минэнерго РФ подтвердили, что министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день - 6 июня, подтвердили в Минэнерго РФ.
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с чего всё началось
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют в субботу, 6 июня, провести две встречи: сначала всех стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.РИА Новости01:46
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