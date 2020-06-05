МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют в субботу, 6 июня, провести две встречи: сначала всех стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

с чего всё началось

В Минэнерго РФ подтвердили, что министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день - 6 июня, подтвердили в Минэнерго РФ.

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