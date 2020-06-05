Энергетика
Российская газетаМинэнерго подтвердило встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня
В Минэнерго РФ подтвердили, что министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день - 6 июня, подтвердили в Минэнерго РФ.
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Космос
Первых туристов выбрали для полета на МКС на корабле Илона Маска
Народные новости вчера в 07:38
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Футбол
Селюк: если Кокорин стукнул Пака стулом, в городах на Дальнем Востоке китайцы и корейцы должны громить магазины?
Напомним, что 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком на 20 долларов.
ODDS.ru 02:10
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня вчера в 06:14
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
СК опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова
Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа.
Эхо Москвы 01:31
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс вчера в 14:39
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru вчера в 04:45
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
Общество
В России за сутки выявлено 8 726 новых случаев коронавируса
Новые случаи коронавируса были обнаружены в России за последние сутки. оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России сообщает, что было выявлено 8 726 случаев в 85 субъектах РФ.
NewInform 03:40
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 02:02
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
REGNUM вчера в 21:39
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия вчера в 07:17
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
В России за сутки выздоровели более 8 тыс. пациентов с коронавирусом
В России за сутки выздоровели более 8 057 пациентов с коронавирусом.
Известия 03:36
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Опубликован запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой
Анна Исаева поделилась с подписчиками редким кадром, который был сделан в день похорон Юлии Началовой 21 марта 2019 года.
Слово и Дело вчера в 08:21
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52