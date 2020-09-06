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Минэнерго: полное восстановление спроса на нефть займёт два-три года

В Минэнерго РФ оценили срок восстановления спроса на нефть до уровня потребления 2018–2019 годов. Замминистра энергетики России Павел Сорокин считает, что на это уйдёт два-три года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газета5 сентября в 04:00
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News.ru

Минэнерго: полное восстановление спроса на нефть займёт два-три года

News.ruвчера в 16:44
Компания

В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

Компаниявчера в 12:00
Коммерсантъ

Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года

Коммерсантъвчера в 09:45
ИА Красная Весна

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Веснавчера в 11:04
DP.RU

Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RUвчера в 10:24
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Ведомостивчера в 11:37
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Российская газета5 сентября в 04:00

Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на севере европейской части России, а также в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет наблюдаться аномально высокая температура, передает ТАСС.
Газета.Ru22:59
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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:29
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Дубль Рамоса помог Испании разгромить Украину в матче Лиги наций

Встреча на стадионе «Альфредо Ди Стефано» завершилась со счетом 4:0. На 3-й минуте Серхио Рамос с пенальти счет открыл, на 29-й он оформил дубль, а через пару минут отличился Ансу Фати, ставший самым молодым автором гола в истории сборной Испании (17 лет и 311 дней).
Sport24.ruвчера в 16:34

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Как сообщает ToDay News Ufa, депутат бундестага от Левой партии предположил, что возможными виновниками в произошедшей с Алексеем Навальным ситуации виноваты противники завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
ToDay News Ufa01:35
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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