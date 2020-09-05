Энергетика
ВедомостиВ Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть
На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете».
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.Российская газета05 сентября в 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года
Компаниявчера в 12:00
Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года
Коммерсантъвчера в 09:45
Автоматически обработано 7397 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Общество
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
Здоровье
В Москве вакцину от COVID-19 захотели испытать 25 тыс. человек
Около 25 тыс. добровольцев изъявили желание принять участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Москве.
Известия 02:55
Общество
МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября
RT на русском вчера в 04:02
Политика
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 03:47
Происшествия
СК установил местонахождение пропавших в горах Сочи туристов
Российская газета 04:33
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы уехать за границу на ПМЖ
Большинство опрошенных граждан РФ не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.
ТАСС 04:11
Общество
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новости вчера в 09:59
Происшествия
На Кубани 90 новых случаев коронавируса выявили за сутки
За сутки на Кубани еще у 90 человек диагностировано инфицирование коронавирусом — заболели 59 женщин и 31 мужчина.
Kursk.com 05 сентября в 04:40
Наука
Разработан экологический чистый способ преобразования кремния в наночастицы
Группа ученых под руководством старшего научного сотрудника Сколтеха Станислава Евлашина продемонстрировала простой способ конвертации кремниевых панелей в наночастицы в водном растворе со стопроцентной эффективностью.
Naked Science 03:54
Происшествия
Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс 04:00
Футбол
Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара»
29-летний спортсмен отклонил выгодное предложение от "Краснодара". Об этом сообщает Super Deporte.
Вести.Ru 02:35
Политика
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости вчера в 09:21
Биатлон
Фуркад восхитился художницей из Тамбова, работавшей над его книгой
РИА Новости 05 сентября в 04:04
Автоспорт
Доступные комплекты шин перед стартом
F1news.ru вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе
Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева ответили на новые слухи о разводе.
Газета.Ru 03:31
Армия и оружие
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Военное дело 03:56
Наука
Медики выяснили, как COVID может повлиять на здоровье сердца детей
Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который развивается у некоторых детей после перенесенной коронавирусной инфекции, способен повредить сердце до такой степени, что детям понадобится пожизненное медицинское наблюдение и контроль.
Ридус вчера в 22:34
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Политика
Германия потребовала от России действий в связи с делом Навального
Германия ожидает от России "в ближайшие дни" действий в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, иначе будут приняты ответные меры.
Военное обозрение 05 сентября в 23:29
Политика
Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра
Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 22:47
Теннис
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Нью-Йорк, США, 7 сентября 2020, 08:14 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США (US Open).
REGNUM 01:14
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Венгрии
В первом туре Лиги наций команда Станислава Черчесова обыграла сборную Сербии, счет — 3:1.
BFM.ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением
Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником.
РИА Новости вчера в 16:47
Армия и оружие
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой
Новые нормы закона о виноделии поставили продажу импортного алкоголя в России под угрозу.
Lenta.ru 02:49
Наука
ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома»
«Ростелеком» создаст единую телекоммуникационную сеть для почти 1 700 отделений ВТБ по всей стране.
CNews 04:21
Гаджеты
Стало известно, какими будут новые процессоры Intel Jasper Lake
Как утверждают инсайдеры, архитектура Tremont и процессоры Jasper Lake будут представлены компанией Intel уже в первом квартале 2021 года.
РИА Новости 04:58
Здоровье
11 школьников заразились коронавирусом в Алтайском крае
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 402 648 человек.
Катунь 24 03:43
Общество
В России вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО
В России начали действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО.
МИР 24 05 сентября в 04:36