До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

с чего всё началось

На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете».

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

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