Энергетика

ВедомостиВедомостиВ Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газета05 сентября в 04:00

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Минэнерго: полное восстановление спроса на нефть займёт два-три года

News.ruвчера в 16:44

В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

Компаниявчера в 12:00

Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года

Коммерсантъвчера в 09:45

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Веснавчера в 11:04

Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RUвчера в 10:24

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Ведомостивчера в 11:37

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Российская газета05 сентября в 04:00
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Общество

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
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Здоровье

В Москве вакцину от COVID-19 захотели испытать 25 тыс. человек

Около 25 тыс. добровольцев изъявили желание принять участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Москве.
Известия 02:55
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Общество

МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября

RT на русском вчера в 04:02
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Политика

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 03:47
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Происшествия

Лидер белорусской оппозиции задержана неизвестными в центре Минска

Lenta.ru 04:26
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Происшествия

СК установил местонахождение пропавших в горах Сочи туристов

Российская газета 04:33
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Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы уехать за границу на ПМЖ

Большинство опрошенных граждан РФ не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.
ТАСС 04:11
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Общество

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

РИА Новости вчера в 09:59
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Происшествия

На Кубани 90 новых случаев коронавируса выявили за сутки

За сутки на Кубани еще у 90 человек диагностировано инфицирование коронавирусом — заболели 59 женщин и 31 мужчина.
Kursk.com 05 сентября в 04:40
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Наука

Разработан экологический чистый способ преобразования кремния в наночастицы

Группа ученых под руководством старшего научного сотрудника Сколтеха Станислава Евлашина продемонстрировала простой способ конвертации кремниевых панелей в наночастицы в водном растворе со стопроцентной эффективностью.
Naked Science 03:54
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Происшествия

Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс 04:00
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Футбол

Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара»

29-летний спортсмен отклонил выгодное предложение от "Краснодара". Об этом сообщает Super Deporte.
Вести.Ru 02:35
Политика

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости вчера в 09:21
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Биатлон

Фуркад восхитился художницей из Тамбова, работавшей над его книгой

РИА Новости 05 сентября в 04:04
Автоспорт

Доступные комплекты шин перед стартом

F1news.ru вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева ответили на новые слухи о разводе.
Газета.Ru 03:31
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Армия и оружие

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Военное дело 03:56
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Наука

Медики выяснили, как COVID может повлиять на здоровье сердца детей

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который развивается у некоторых детей после перенесенной коронавирусной инфекции, способен повредить сердце до такой степени, что детям понадобится пожизненное медицинское наблюдение и контроль.
Ридус вчера в 22:34
Политика

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
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Политика

Германия потребовала от России действий в связи с делом Навального

Германия ожидает от России "в ближайшие дни" действий в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, иначе будут приняты ответные меры.
Военное обозрение 05 сентября в 23:29
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Политика

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 22:47
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Теннис

Новак Джокович дисквалифицирован на US Open

Нью-Йорк, США, 7 сентября 2020, 08:14 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США (US Open).
REGNUM 01:14
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Венгрии

В первом туре Лиги наций команда Станислава Черчесова обыграла сборную Сербии, счет — 3:1.
BFM.ru вчера в 13:51
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Шоу-бизнес

Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником.
РИА Новости вчера в 16:47
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Армия и оружие

Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией

Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Общество

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Новые нормы закона о виноделии поставили продажу импортного алкоголя в России под угрозу.
Lenta.ru 02:49
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Наука

ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома»

«Ростелеком» создаст единую телекоммуникационную сеть для почти 1 700 отделений ВТБ по всей стране.
CNews 04:21
Гаджеты

Стало известно, какими будут новые процессоры Intel Jasper Lake

Как утверждают инсайдеры, архитектура Tremont и процессоры Jasper Lake будут представлены компанией Intel уже в первом квартале 2021 года.
РИА Новости 04:58
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11 школьников заразились коронавирусом в Алтайском крае

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 402 648 человек.
Катунь 24 03:43
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Общество

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО

В России начали действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО.
МИР 24 05 сентября в 04:36
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