Энергетика
Аргументы и ФактыМинэнерго поручило нефтяникам увеличить объём продаж бензина на бирже
Отмечается, что нефтяным компаниям поручено увеличить объёмы продаж топлива на бирже «в максимально возможно короткий срок». А Минэнерго и ФАС до 8 июля должны провести согласительное совещание для принятия решения о размере увеличения нормативов продаж на бирже нефтепродуктов и дате их введения.
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с чего всё началось
ННК также предложила ввести нормативы продаж нефтепродуктов во второй торговой сессии для доминантов "по ценам, сложившимся в первую торговую сессию того же дня, в адрес недоминирующих компаний, у которых присутствует дисбаланс (дефицит) производства/обеспечения нефтепродуктами собственной сети АЗС, а также удаленных нефтебаз".Интерфакс04:14
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Политика
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Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
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Газета.Ru вчера в 02:42
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Интерфакс 05:28
Экономика
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Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
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Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
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Газета.Ru 07:02
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В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище
Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
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В Москве во вторник ожидаются смерч и град
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
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Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
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РИА Новости В ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США полностью разрушены понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США.
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Общество
Названы типичные признаки телефонного мошенника
Мошенников, обманывающих людей с помощью телефонных звонков, легко вычислить, если учесть ряд характерных проявлений, рассказал руководитель отдела по противодействию мошенничеству компании Инфосистемы Джет Алексей Сизов.
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В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
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Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
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Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия
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Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
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Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
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Evo-rus.com вчера в 11:40