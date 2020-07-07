ННК также предложила ввести нормативы продаж нефтепродуктов во второй торговой сессии для доминантов "по ценам, сложившимся в первую торговую сессию того же дня, в адрес недоминирующих компаний, у которых присутствует дисбаланс (дефицит) производства/обеспечения нефтепродуктами собственной сети АЗС, а также удаленных нефтебаз".

с чего всё началось

Отмечается, что нефтяным компаниям поручено увеличить объёмы продаж топлива на бирже «в максимально возможно короткий срок». А Минэнерго и ФАС до 8 июля должны провести согласительное совещание для принятия решения о размере увеличения нормативов продаж на бирже нефтепродуктов и дате их введения.

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