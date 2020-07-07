Энергетика
КомпанияМинэнерго России поручило нефтяникам нарастить продажи бензина
Агентство со ссылкой на протокол по итогам совещания от 30 июня отметило, что нефтяники должны увеличить биржевые продажи бензина до уровня не ниже 11% от объема своего производства, солярки — не ниже 7%. Кроме того, «Татнефти» и ННК рекомендовали закупать топливо на бирже во вторую торговую сессию.
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с чего всё началось
Из-за падения мировых цен на нефть и введения режима самоизоляции в апреле и первой половине мая в РФ резко упал спрос на нефтепродукты.Интерфакс04:14
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии
На фоне потерь средств противовоздушной обороны и утраты инициативы в небе стало известно о передаче армии Хафтара истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые, как заявляли в Пентагоне, были переброшены из России транзитом через Сирию.
Lenta.ru 09:54
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Здоровье
Врач назвал возраст, с которого люди чаще тяжело болеют коронавирусом
Многие уверены, что и тяжесть болезни зависит от штамма, который не повезло или «посчастливилось» подхватить.
Комсомольская правда вчера в 08:28
Армия и оружие
В ООН назвали убийство американцами генерала Сулеймани незаконным
Убийство американцами генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани нарушало международное право.
Lenta.ru 07:33
Шоу-бизнес
Солистка Little Big рассказала, как похудела на 15 килограммов
Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, как похудела на 15 килограммов.
Москва 24 03:49
Здоровье
Минздрав назвал число заразившихся COVID-19 медиков
При исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось более 14 тыс. медиков, они уже получили полагающиеся им страховые выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
РБК 09:58
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Футбол
Шамиль Газизов может стать генеральным директором «Спартака»
Сегодня стало известно, что Томас Цорн покинет пост гендиректора «Спартака».
ODDS.ru 08:03
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Энергетика
Иран сократил нефтяную добычу до минимума за 40 лет
«Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов нефтепереработки», — сообщает издание.
46ТВ 09:59
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com 04:01
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
Армия и оружие
Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные
Госновости 05:21
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Общество
На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом
Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных.
Уральский рабочий 08:51
Армия и оружие
Российское супероружие против спутников впечатлило Польшу
Супероружие "Прометей" будет способно перехватывать цели, которые движутся со скоростями до 7 километров в секунду, что является небывалым показателем для всех существующих зенитно-ракетных комплексов.
Политическая Экспертиза 07:57
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Экономика
Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%
Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.
Интерфакс вчера в 06:56
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28