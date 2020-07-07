Из-за падения мировых цен на нефть и введения режима самоизоляции в апреле и первой половине мая в РФ резко упал спрос на нефтепродукты.

с чего всё началось

Агентство со ссылкой на протокол по итогам совещания от 30 июня отметило, что нефтяники должны увеличить биржевые продажи бензина до уровня не ниже 11% от объема своего производства, солярки — не ниже 7%. Кроме того, «Татнефти» и ННК рекомендовали закупать топливо на бирже во вторую торговую сессию.

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