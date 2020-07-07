Энергетика

РБКРБКМинэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили несколько участников совещания. Представитель Минэнерго также подтвердил РБК подлинность этого документа. Нефтяные компании должны увеличить объемы продаж топлива на бирже «в [максимально] возможно короткий срок», говорится в в документе.
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Минэнерго поручило нефтяникам увеличить объём продаж бензина на бирже

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