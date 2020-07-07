Энергетика
РБКМинэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили несколько участников совещания. Представитель Минэнерго также подтвердил РБК подлинность этого документа. Нефтяные компании должны увеличить объемы продаж топлива на бирже «в [максимально] возможно короткий срок», говорится в в документе.
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Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Онищенко: коронавирус может циркулировать в России осенью и зимой
Коронавирус может циркулировать внутри России осенью и зимой вместе с другими возбудителями ОРВИ.
Вести.Ru 05:47
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
В Петербурге проводятся обыски по новому делу генерала Абакумова
По данным источника 78.ru, следственные мероприятия проводятся по местам жительства фигурантов, а также в Фонде содействия программам ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
78.ru 06:04
Политика
Племянник Путина возглавил политическую партию для борьбы с коррупцией
Напомним, 20 марта, сообщалось, что Роман Путин намерен создать партию на основе движения «Люди дела».
ИА Новороссия 03:35
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия 05 июля в 20:19
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Автоспорт
Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes
Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Политика
ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
Футбол
Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
RT на русском 03:54
Происшествия
Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:12
Авто
Новый Porsche 911 Turbo получил ОТТС в России
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое купе и кабриолет Porsche 911 Turbo, которые в семействе 911 находятся на ступень ниже модификации 911 Turbo S. Из документа следует, что 911 Turbo получил тот же оппозитный 6-цилиндровый мотор объёмом 3,75 литра, что и Turbo S. Отличаются только модели турбокомпрессоров, настройки и мощностью.
Тарантас Ньюс 05:32
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Армия и оружие
МиГ-29 обогнал американский F-16 во время инцидента в стратосфере
Российский истребитель МиГ-29 продемонстрировал лучшие боевые характеристики в сравнении с американским F-16.
ИнфоСМИ 05:53
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Футбол
«С какой ты планеты!?» В ворота «Севильи» встал нападающий и отбил удар… вратаря «Эйбара»!
«Севилья» борется за место в Лиге чемпионов, «Эйбар» — за выживание, и, несмотря на все попытки последних (8-15 по ударам!), на 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил.
Чемпионат 05:45
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03