Минэнерго предлагает изменить правила отбора мощности
Минэнерго предлагает вновь изменить правила конкурентного отбора мощности (КОМ), вернув краткосрочные отборы за год до начала поставки энергомощности для корректировки спроса и цены. Предложение поддерживает промышленность, поскольку это может сократить ее платежи.В источнике
Возможность корректировки программы модернизации ТЭС изучат в Минэнерго
Экономика сегоднявчера в 12:49
Сроки конкурса проектов в рамках новой программы поддержки ВИЭ могут быть перенесены
Финмаркетвчера в 10:44