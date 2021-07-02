Минэнерго предлагает вновь изменить правила конкурентного отбора мощности (КОМ), вернув краткосрочные отборы за год до начала поставки энергомощности для корректировки спроса и цены. Предложение поддерживает промышленность, поскольку это может сократить ее платежи.

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