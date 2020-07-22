с чего всё началось

Министерство энергетики России выступило за отмену действующего в стране запрета на импорт бензинового топлива. Как сообщает РБК, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

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