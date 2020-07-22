Энергетика
ГородовойМинэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Министерство энергетики России выступило за отмену действующего в стране запрета на импорт бензинового топлива. Как сообщает РБК, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию.РБК22 июля в 13:31
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