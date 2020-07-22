Обознались. В Калининграде полицейские ворвались в дом и напали на мужчину

Житель Калининграда Анатолий пожаловался, что в его квартиру ворвались силовики, избили его на глазах у жены и детей, а потом выяснилось, что они перепутали его с другим человеком.