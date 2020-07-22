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Российская газета
Российская газета

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.В источнике
С чего всё началось
Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru
 проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию.
РБКвчера в 13:31
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Говорит Москва

Минэнерго предложило возобновить импорт топлива

Говорит Москвавчера в 10:27
Эхо Москвы

Министерство энергетики хочет досрочно снять запрет на импорт бензина

Эхо Москвы01:02
Российская газета

Бензину откроют границы

Российская газетавчера в 15:14
РБК

Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно

РБКвчера в 13:31
Парламентская газета

Эксперт оценил предложение отменить запрет на импорт топлива

Парламентская газета06:31
ТАСС

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт топлива из-за улучшения ситуации на рынке

ТАССвчера в 10:09
Rambler News Service

Минэнерго подготовило проект об отмене запрета на импорт топлива в РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:03
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Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.
Спорт-Экспресс23:06
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Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости06:04
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В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве

Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM07:51
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Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»

Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия06:00
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В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН

Следственные органы Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН по региону в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости06:41

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Минтранс разъяснил порядок возврата денег за отмененные авиарейсы

"Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете", - уточняет Минтранс.
Российская газета05:13
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Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом из-за использования строчки из песни

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, схожей со строчкой из песни "За тех, кто в море".
ТАСС06:12
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