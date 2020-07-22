Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
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Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.В источнике
С чего всё началось
Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru
проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию.
Подробнее о событии
Минэнерго подготовило проект об отмене запрета на импорт топлива в РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:03