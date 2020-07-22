с чего всё началось

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Армия и оружие На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов. 392

Космос «Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В» Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями. 6

Гаджеты Новая Nokia полностью рассекречена Емкость аккумулятора равна 3040 мА•ч. Телефон Nokia оснащен восьмиядерной однокристальной системы с тактовой частотой 1,6 ГГц, которой помогают 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.

Хоккей Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне. 3

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 168

Армия и оружие Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года «Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского. 1

Общество Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок "Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.

Здоровье Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Армия и оружие Украинские военные дважды обстреляли ЛНР после заседания в Минске Режим перемирия дважды за сутки нарушили подразделения армии Украины на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, 23 июля сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 3

Происшествия В Екатеринбурге полиция пришла к политологу Федору Крашенинникову Осенью прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти.

Здоровье 5 круп, которые полезнее гречки Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России. 6

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 7

Технологии Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту. 73

Общество Петербургский фотограф взял международную премию за снимок на iPhone Гран-при международной премии вручили фотографу из Великобритании Димпи Бхалотия за снимок «Мальчишки в полете».

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 540