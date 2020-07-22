с чего всё началось

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

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Происшествия В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор По факту инцидента проводится проверка, следователи планируют получить объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребовать документацию строительной компании по технике безопасности при проведении работ.

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