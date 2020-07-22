Энергетика
РБКМинэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
РБК направил запрос в Минэнерго и в правительство. В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.
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Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Общество
ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года
«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ 15:00
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 09:47
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Петербургский фотограф взял международную премию за снимок на iPhone
Гран-при международной премии вручили фотографу из Великобритании Димпи Бхалотия за снимок «Мальчишки в полете».
Невские Новости 15:15
Общество
Госдума приняла закон об электронных курительных устройствах
Инициатива запрещает курение кальяна, электронных сигарет и вейпа в общественных местах и коммунальных квартирах, рекламу этих изделий и продажу несовершеннолетним, а также торговлю жидкостями, содержание никотина в которых превышает 20 мг на мл.
Коммерсантъ 13:22
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили 14:20
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Политика
Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах и вузах
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся.
Российская газета 07:18