Энергетика
Деловое.ТВМинэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Минэнерго России предложило досрочно отменить запрет на импорт бензина. В проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов, говорится, что решения связано с ростом спроса на топливо в стране.
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с чего всё началось
Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию.РБКвчера в 13:31
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Снятие запрета на импорт в Россию топлива может привести к снижению цены, считает Завальный
Парламентская газета12:51
Минэнерго подготовило проект об отмене запрета на импорт топлива в РФ
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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В России предложили способы остановить рост цен на бензин
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Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
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Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
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Федун обозначил цели «Спартака» на следующий сезон
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RuNews24.ru вчера в 10:19
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О «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса напомнил глава ВОЗ
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«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
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Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
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