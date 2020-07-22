с чего всё началось

Минэнерго России предложило досрочно отменить запрет на импорт бензина. В проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов, говорится, что решения связано с ростом спроса на топливо в стране.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

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