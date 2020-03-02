Экономика

Piter.tvPiter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
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Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Деловое.ТВ12:34

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
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В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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РЕН ТВ 23:15
Армия и оружие

В США показали удар «Золотой Орды»

На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 ВВС США продемонстрировали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия «Золотая Орда».
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Армия и оружие

Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии

Анкара в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы ПВО, способные перехватывать воздушные объекты на средних и малых высотах.
РБК 18:49
Наука

Сингапурцы разработали морского робота-спасателя

Сингапурская компания Zycraft разработала усовершенствованный вариант морского робота-спасателя Dolphin, предназначенного для доставки инструментов и медикаментов на аварийные суда и эвакуации с них людей.
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета 01 марта в 13:45
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 01 марта в 16:01
Политика

Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста

Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
РБК 23:16
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Mountain Everest: необычная игровая клавиатура с модульной конструкцией

Новинка предлагается по ориентировочной цене от 90 долларов США. Главная особенность устройства — модульная конструкция.
3DNews 23:17
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Ведомости 04:58
Армия и оружие

Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе

Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Вести.Ru 12:00
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Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:19
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
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Футбол

Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
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Представили обновленный Geely Emgrand GL

Компания Geely представила обновленный седан Emgrand GL.
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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
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Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки

Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
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Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

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Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах

Американский президент Дональд Трамп побеждает на праймериз Республиканской партии США в восьми штатах, сообщает Associated Press.
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Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
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Южно-Сахалинск продолжает двигаться к цифровой трансформации

В 2018 году администрация Южно-Сахалинска сделала первые шаги к цифровой трансформации в рамках регионального проекта "Эффективный регион", направленного на повышение эффективности работы муниципальных служб путем цифровизации, внедрение бережливых технологий и улучшение управленческих процессов.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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СК завел дело после нападения собак на детей в Красноярском крае

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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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