Экономика
Piter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
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Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Армия и оружие
МО РФ: Посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов
Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в иблибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними .
Армия и оружие
В США показали удар «Золотой Орды»
На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 ВВС США продемонстрировали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия «Золотая Орда».
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы ПВО, способные перехватывать воздушные объекты на средних и малых высотах.
Наука
Сингапурцы разработали морского робота-спасателя
Сингапурская компания Zycraft разработала усовершенствованный вариант морского робота-спасателя Dolphin, предназначенного для доставки инструментов и медикаментов на аварийные суда и эвакуации с них людей.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Политика
Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста
Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
Гаджеты
Mountain Everest: необычная игровая клавиатура с модульной конструкцией
Новинка предлагается по ориентировочной цене от 90 долларов США. Главная особенность устройства — модульная конструкция.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Армия и оружие
Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе
Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Авто
Представили обновленный Geely Emgrand GL
Компания Geely представила обновленный седан Emgrand GL.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах
Американский президент Дональд Трамп побеждает на праймериз Республиканской партии США в восьми штатах, сообщает Associated Press.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Здоровье
Южно-Сахалинск продолжает двигаться к цифровой трансформации
В 2018 году администрация Южно-Сахалинска сделала первые шаги к цифровой трансформации в рамках регионального проекта "Эффективный регион", направленного на повышение эффективности работы муниципальных служб путем цифровизации, внедрение бережливых технологий и улучшение управленческих процессов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.