Экономика

Piter.tvPiter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Деловое.ТВвчера в 12:34

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркетвчера в 00:38

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUM02 марта в 08:11

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфакс02 марта в 07:23

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАСС02 марта в 08:00

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ru02 марта в 06:58

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ru02 марта в 07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Политика

Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Газета.Ru 02:24
Общество

Правительство запретило вывозить медицинские маски из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Газета.Ru 02:03
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Гаджеты

Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
NewInform вчера в 17:53
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Экономика

Мишустина попросили разрешить госзакупки у предприятий ОПК без торгов

Сергей Чемезов попросил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам право закупать гражданскую продукцию у предприятий ОПК с использованием механизма единственного поставщика на срок до 2-х лет.
The Moscow Post 01:05
Общество

Роскомнадзор: BBC World News нарушает российское законодательство

В отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП («Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию»).
Право.ру вчера в 09:55
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
Евро-футбол.ру 01:17
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

КП - Саратов 00:06
Общество

Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии

Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Современный Предприниматель 02:10
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Транспорт

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

Газета.Ru 01:15
Происшествия

В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Газета.Ru вчера в 14:17
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Игры

Тизер Halo: Combat Evolved Anniversary для PC

343 Industries опубликовала первый тизер Halo: Combat Evolved Anniversary для PC.
Cyber.sports.ru вчера в 01:27
Шоу-бизнес

Боню развеселил странный аксессуар Рудковской

Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Wday.ru вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Автоспорт

Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок

Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
F1news.ru вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже

Красавица не просто сумела вернуться в модельный бизнес, но еще и сразу же обрела успех.
Дни24 вчера в 00:58
Общество

Названы права россиян на время карантина по коронавирусу

Россияне с подозрением на коронавирус имеют возможность отказаться от госпитализации, а принудительно отправлять граждан на карантин в сопровождении сотрудников правоохранительных органов никто права не имеет.
Lenta.ru вчера в 16:23
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском вчера в 08:56
Общество

Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Российская газета 00:42
Общество

В США выдали ордер на арест Олега Тинькова

Налоговая служба США выдала ордер на арест российского миллиардера Олега Тинькова.
НТВ 02 марта в 04:51
Армия и оружие

Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском

Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
RT на русском 02 марта в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное