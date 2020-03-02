Экономика

ТАССТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти. Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.
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Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 2 марта

Агентство Москва01 марта в 23:00

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23
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Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Эхо Москвы 03:02
Технологии

Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud

Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Ведомости вчера в 19:59
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Общество

Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 04:58
Общество

Ростуризм предложил меры поддержки отрасли из-за коронавируса

Ряд возможных мер для поддержки туристического рынка, пострадавшего от эпидемии коронавируса, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
EastRussia вчера в 20:00
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera 29 февраля в 14:08
Политика

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве

В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19.
Известия 03:15
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Николай Басков за время отпуска похудел и помолодел

Певец Николай Басков хорошо отдохнул. Кроме того, во время отпуска ему удалось сбросить лишние килограммы и даже помолодеть.
Pravda.Ru вчера в 08:00
Общество

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Армия и оружие

Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов на востоке Идлиба

Взгляд.ру 03:22
Фигурное катание

Медведева рассказала о проблемах с ментальным здоровьем

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем, передает Sport24.
Газета.Ru 04:50
Политика

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Вести.Ru вчера в 23:52
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
Политика

США отказались считать Россию угрозой для Прибалтики

Через несколько дней в Эстонии «наглядно продемонстрировали», как Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей: 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности.
Lenta.ru вчера в 23:45
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Авто

Mercedes-Benz презентовал обновленный E-Class

Модернизированный Mercedes-Benz E-Class приобрел обновлённую оптику, другой головной бампер и более внушительную по размерам решётку радиатора.
Pnzdrive 04:47
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«Атлетик Бильбао» может подписать Гонсало Игуаина

ГЛАС.RU 04:11
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
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