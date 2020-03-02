Экономика
ТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти. Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.
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Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Общество
Ростуризм предложил меры поддержки отрасли из-за коронавируса
Ряд возможных мер для поддержки туристического рынка, пострадавшего от эпидемии коронавируса, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Политика
Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию
В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве
В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
Шоу-бизнес
Николай Басков за время отпуска похудел и помолодел
Певец Николай Басков хорошо отдохнул. Кроме того, во время отпуска ему удалось сбросить лишние килограммы и даже помолодеть.
Общество
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Фигурное катание
Медведева рассказала о проблемах с ментальным здоровьем
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем, передает Sport24.
Политика
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре
Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Политика
США отказались считать Россию угрозой для Прибалтики
Через несколько дней в Эстонии «наглядно продемонстрировали», как Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей: 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Авто
Mercedes-Benz презентовал обновленный E-Class
Модернизированный Mercedes-Benz E-Class приобрел обновлённую оптику, другой головной бампер и более внушительную по размерам решётку радиатора.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.