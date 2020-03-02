Экономика

ТАССТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

ПРАЙМвчера в 08:03

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
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Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Кино

Появился трейлер мультфильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC.
News.ru 06:15
Экономика

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Ведомости 04:22
Политика

Песков прокомментировал награждение сенатора от Чечни Геремеева

27 февраля 2020 года на официальном портале правовой информации был опубликован указ, в соответствии с которым Сулейману Геремееву присваивалась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Политика

В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
URA.Ru 06:39
Общество

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 11:37
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

УтроNews 03:59
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Astera вчера в 12:37
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Киберспорт

Natus Vincere стали самой просматриваемой командой IEM Katowice 2020

Natus Vincere заняли первое место по среднему количеству просмотров матчей на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 13:12
Происшествия

Суд перевел Израйлита под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Ведомости 07:13
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
РИА Новости вчера в 15:23
Наука

Китайскому коронавирусу присвоили новое официальное название

Китайскому коронавирусу 2019-nCoV присвоили новое официальное название.
Московский Комсомолец 07:41
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Shraibikus News вчера в 16:04
Политика

Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации

Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
ФедералПресс 05:29
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Политика

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 06:59
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru вчера в 13:37
Политика

Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности распоряжения Путина по голосованию за правки Конституции

Верховный суд России не заметил противоречий в распоряжении президента о возложении на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции.
Фонтанка.Ру 07:32
Происшествия

Женщина раскрыла тайну напугавшего детей призрака

Lenta.ru 07:27
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Кино

Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»

Себастиан Стэн обнародовал в Instagram новое фото из закулисья масштабного телекомикса «Сокол и Зимний солдат».
Киноафиша России 01:51
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб после ДТП

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб после аварии в Москве. Советского генерала сбил автомобиль возле его дома.
Пятый канал вчера в 04:20
Общество

Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем

Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Крым 24 07:57
Происшествия

В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Известия 05:23
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости вчера в 01:25
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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