Экономика

ТАССТАССНовак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

ПРАЙМвчера в 06:47

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
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Политика

Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах

Глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что все участники подобных акций должны следовать правилам и соблюдать закон.
REGNUM 01:54
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на Россию в Сирии

Россия и Иран не являются целью турецких военных в Сирии.
Lenta.ru вчера в 16:33
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Общество

В России предотвратили 34 теракта в 2019 году

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует ТАСС Кулягина.
Известия 03:36
Футбол

ФК «Уфа» направил протест в РФС из-за судейства в Краснодаре

REGNUM 02:31
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

"Да, проходила беседа", - сказал посол в ответ на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Иран помощь у РФ в связи со вспышкой в стране коронавируса.
РИА Новости 03:22
Происшествия

Иркутский чиновник съел улику во время задержания за взятку

Следственное управление СК РФ по Иркутской области 2 марта опубликовало видеоролик с задержанием замглавы регионального управления Россельхознадзора Владимира Журавлева – чиновника поймали с поличным при получении взятки в 160 тыс. руб. Деньги ему передал местный предприниматель, которому было необходимо в кратчайшие сроки оформить фитосанитарные сертификаты.
ТВК 00:34
Биатлон

Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова

Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:27
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Политика

Путин внёс поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внёс поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.
News.ru вчера в 09:49
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Авто

Дебютировал новый Mercedes-Benz E-Class

Внутри E-Class 2021 года получает новейшую информационно-развлекательную систему MBUX и обновленную графику цифровой приборной панели.
Тарантас Ньюс 03:24
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Энергетика

Искатели. Что за новая вакансия открылась в Пентагоне

"Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем, массивами данных коммерческой промышленности", – цитирует сообщение агентства RT.
BaltNews.lt 01:57
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском вчера в 08:43
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Газета.Ru 01:06
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
RT на русском 03:29
Здоровье

В Ухане закрыли один из временных госпиталей

В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.
Газета.Ru вчера в 06:00
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19:30 мск.
Чемпионат 01 марта в 00:46
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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