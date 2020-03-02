Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

Политика Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах Глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что все участники подобных акций должны следовать правилам и соблюдать закон.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Общество Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".

Общество В России предотвратили 34 теракта в 2019 году «В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует ТАСС Кулягина.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Общество Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом "Да, проходила беседа", - сказал посол в ответ на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Иран помощь у РФ в связи со вспышкой в стране коронавируса.

Происшествия Иркутский чиновник съел улику во время задержания за взятку Следственное управление СК РФ по Иркутской области 2 марта опубликовало видеоролик с задержанием замглавы регионального управления Россельхознадзора Владимира Журавлева – чиновника поймали с поличным при получении взятки в 160 тыс. руб. Деньги ему передал местный предприниматель, которому было необходимо в кратчайшие сроки оформить фитосанитарные сертификаты.

Биатлон Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин внёс поправку о признании брака союзом мужчины и женщины Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внёс поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Авто Дебютировал новый Mercedes-Benz E-Class Внутри E-Class 2021 года получает новейшую информационно-развлекательную систему MBUX и обновленную графику цифровой приборной панели.

Энергетика Искатели. Что за новая вакансия открылась в Пентагоне "Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем, массивами данных коммерческой промышленности", – цитирует сообщение агентства RT.

Гаджеты Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.

Происшествия Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.