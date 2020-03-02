Экономика
ТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщила Strana.ua.
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Музыка
Вокалист Little Big рассказал о песне для «Евровидения»
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Финансы
Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США
После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Происшествия
Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Гаджеты
10-нм настольных процессоров Intel, похоже, ждать не стоит
Речь идёт о 10-нанометровых процессорах, которые до сих пор обещают выпустить на рынок.
Общество
Google отменила мероприятие, на котором могли представить Android 11
Несколько недель назад Google анонсировала мероприятие, на котором должна была показать Android 11. Сейчас компания объявила об его отмене.
Политика
Трамп поговорил по телефону с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером террористического движения «Талибан» (запрещено в России).
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Политика
Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Футбол
Ван Гал: «Де Йонг должен был перейти в „Ювентус“»
Де Йонг присоединился к «Барселоне», де Лигт – к «Ювентусу». По словам ван Гала, «Барселоне» следовало приобрести де Лигта.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Спорт
Death Stranding, Control и другие номинанты премии BAFTA Games Awards 2020
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов своей ежегодной премии BAFTA Games Awards.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Происшествия
В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей
Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.