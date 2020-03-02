Экономика

ТАССТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

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Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

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Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

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Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

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Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

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Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

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Агентство Москвавчера в 23:00
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